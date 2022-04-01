Google работает над устранением фейковых новостей

Год назад Google предпринял несколько заметных шагов по ограничению распространения фейковых новостей. Компания представила функцию, которая предупреждает людей о недостоверных результатах поиска. Теперь поисковый гигант добавил несколько советов по информационной грамотности. Однако пока это работает только в США.

Таким образом, с последним обновлением новостей и поиска Google пытается научить пользователей тому, как проверять информацию на достоверность. Он отображает предложения, такие как поиск имени автора, чтобы убедиться, что он или она является законным источником информации. Приложение «Новости» также будет помечать «Главные новости» для продвижения источников новостей, которые часто цитируются другими публикациями, или если это интервью, официальный пресс-релиз, оригинальный контент, расследования и т. д.