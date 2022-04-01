Google работает над устранением фейковых новостей

Таким образом, с последним обновлением новостей и поиска Google пытается научить пользователей тому, как проверять информацию на достоверность. Он отображает предложения, такие как поиск имени автора, чтобы убедиться, что он или она является законным источником информации. Приложение «Новости» также будет помечать «Главные новости» для продвижения источников новостей, которые часто цитируются другими публикациями, или если это интервью, официальный пресс-релиз, оригинальный контент, расследования и т. д.