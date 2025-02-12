Google создаст ИИ для определения возраста пользователей

Компания Google вскоре начнёт использовать технологии машинного обучения для оценки возраста своих пользователей. В новости, опубликованной в официальном блоге, компания сообщила, что тестирует в США модель искусственного интеллекта, способную определять, является ли пользователь младше 18 лет. Это позволит Google предоставлять более подходящий контент в своих сервисах. Модель оценки возраста будет анализировать имеющиеся данные о пользователях, включая посещаемые ими сайты, типы видео, которые они смотрят на YouTube, и срок существования их учётной записи. Если система заподозрит, что пользователь младше 18 лет, Google изменит некоторые настройки его аккаунта и уведомит его об этом. Также компания предложит способы подтверждения возраста — с помощью селфи, банковской карты или государственного удостоверения личности.

Для несовершеннолетних аккаунтов Google применит существующие функции безопасности — фильтр SafeSearch, скрывающий нежелательный контент из поисковой выдачи. Кроме того, YouTube ограничит доступ к контенту, который может оказаться неподходящим для пользователей младше 18 лет. В будущем компания планирует расширить технологию определения возраста и на другие страны. Кроме того, в ближайшую неделю Google введёт новую функцию для родителей, позволяющую ограничивать вызовы и уведомления о сообщениях на телефонах и планшетах их детей во время учёбы. Весьма интересный подход на самом деле со стороны гиганта.