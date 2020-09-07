Google тестируют функцию отображающую области со вспышками COVID-19

Google тестирует новую функцию слоев на Картах, предназначенную для предупреждения пользователей об областях, серьезно пострадавших от COVID-19.

Скорее всего поисковый гигант назовет новый слой «COVID-19» и включит количество новых случаев под описанием и списком источников данных. Кроме того, есть также несколько вариантов карты на выбор, в том числе общественный транспорт, трафик, езда на велосипеде и некоторые другие. На данный момент нет точной информации когда Google планирует развернуть эту функцию и будет ли она доступна в глобальном масштабе.
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