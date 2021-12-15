Google угрожает увольнением невакцинированных сотрудников

Сотрудники Google, которые не были вакцинированы, могут быть отправлены на принудительный отпуск, а затем уволены из компании, если они не соблюдают ее внутренние правила COVID-19. Сообщается, что эта политика затронет сотрудников, которые подпадали бы под юрисдикцию вакцины президента Байдена, которая в настоящее время сталкивается с проблемами в сенате и судебной системе.

Согласно меморандуму, Google предоставил своим сотрудникам до 3 декабря, чтобы они загрузили сертификат вакцинации или получили разрешение на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Компания заявляет, что любой, кто не сделает ни одного из этих действий до 13 января, будет отправлен в 30-дневный оплачиваемый административный отпуск. Если они все еще не соблюдают правила по прошествии 30 дней, им может грозить неоплачиваемый отпуск на срок до шести месяцев, а затем их увольняют.
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