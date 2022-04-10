Google закрывает устаревшие приложения в Google Play

Корпорация Google предупредила о грядущих изменениях для устаревших приложений в интернет-магазине Google Play. С 1 ноября 2022 года все приложения в магазине должны соответствовать уровню API не старше двух лет с момента выпуска последней основной версии операционной системы Android. Google ограничит пользователям возможность их находить и устанавливать, если разработчики не приведут приложения в соответствие с этими требованиями. Это изменение призвано обеспечить современный уровень конфиденциальности и безопасности приложений для операционной системы Android.

Ограничения будут применяться только в том случае, если на устройстве пользователя установлена ​​более поздняя версия Android, чем уровень API приложения. Таким образом, любой, кто все еще использует более старую версию Android, по-прежнему сможет загружать приложения, созданные для нее. Также Google подтвердила, что пользователи смогут повторно загружать и устанавливать любые приложения, которые они ранее загружали из Google Play.