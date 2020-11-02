Google запускает VPN-сервис для Android

Компания Google объявила, что новый VPN-сервис для Android от Google One скоро появится в США и других странах.

Google - это то место, где пользователи ищут все свои запросы. А теперь это можно будет сделать анонимно и защищенным. Компания введет новую платную услугу VPN для пользователей Android, которые имеют 2TB и выше Google One. Будет стоит это 99,99 долларов США в год или 9,99 долларов в месяц. Google заявила, что эта служба будет шифровать и защищать весь онлайн-трафик независимо от используемого браузера или приложения. Однако он встроен в приложение Google One.

Новый сервис VPN от Google One пока доступен только для Android. Но в ближайшие месяцы он будет расширен до iOS, macOS, Windows и других стран.