Greenliant анонсировала серию накопителей ArmourDrive 87 PX и 88 PX

Greenliant ArmourDrive 87 PX и 88 PX - твердотельные накопители для промышленной области, так как могут выдерживать экстремальные условия работы при низких и высоких температурах (от -40 °C до + 85 °C).

M.2 накопители построены в форм-факторе 2280 с аппаратным шифрованием AES-256/TCG OPAL и встроенным кешем DRAM, а также безопасным стиранием.

Greenliant ArmourDrive 87 PX и 88 PX представлены в объемах: 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 2 Тб. Накопители изготовлены с использованием флеш-памяти TLC 3D NAND. Более подробная информация доступна на официальном сайте компании Greenliant.