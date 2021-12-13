Greenliant добавила в свой ассортимент карты памяти microSD ArmourDrive 93 PX

Компания Greenliant объявила о расширении ассортимента карт памяти microSD, добавив новую серию ArmourDrive 93 PX. Серия основана на улучшенной флеш-памяти 3D NAND с 3 битами на ячейку (TLC). Карты памяти обеспечивают скорость чтения до 100 Мб/с и скорость записи до 97 Мб/с. Они устойчивы к ударам, вибрации и влаге (IPX7). Среднее время наработки на отказ (MTBF) достигает более 3 миллионов часов, кроме того, карты памяти microSD ArmourDrive серии PX поддерживают 3000 циклов программного стирания.

Серия Greenliant ArmourDrive 93 PX представлена объемом 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
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