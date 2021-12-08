Greenliant представляет линейку термостойких карт памяти microSD ArmourDrive

Greenliant представила свою серию MicroSD ArmourDrive PX для широкого диапазона температур (W-temp), построенную на основе усовершенствованной флеш-памяти 3D NAND с 3 битами на ячейку (TLC). Доступные от 32 ГБ до 256 ГБ, выдерживающие температуру от -25 до +85 градусов Цельсия, промышленные карты памяти microSD ArmourDrive серии PX поддерживают 3000 циклов программного стирания и протестированы на устойчивость к ударам, вибрации и влаги.

Серия ArmourDrive PX была разработана для удовлетворения требований к производительности, надежности и долгосрочной поддержке со стороны требовательных приложений для видео, безопасности, сетевых и промышленных приложений.