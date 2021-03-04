Greenliant выпускает карту памяти ArmourDrive 93 QX

Greenliant ArmourDrive 93 QX представляет собой оптимальное решение для таких устройств, как видеорегистраторы и телекамеры, регистраторы данных, маршрутизаторы и переключатели, медицинское оборудование и устройства IoT. Серия представлена в варианте на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ. Из преимуществ стоить отметить надежность карт памяти, а именно защиту от ударов, вибрации и попадание влаги.

ArmourDrive 93 QX основаны на памяти 3D NAND с 4 битами на ячейку (QLC). Карты памяти серии 93 QX обеспечивают скорость чтения и записи до 100 мб/с и 37 мб/с. Поддержка рабочих температур от -25 до 85 градусов по Цельсию. Продажи карт памяти Greenliant ArmourDrive 93 QX начнутся в марте.