Greenworks осуществила первичное размещение акций на Шеньчженьской фондовой бирже

Компания Greenworks провела первичное публичное размещение 121,5 миллиона акций на Шеньчженьской фондовой бирже. В результате размещения Greenworks привлекла капитал в размере 720 миллионов долларов, который будет использован для инвестиций в продвижение бренда, разработку новых технологичных продуктов, расширение производства и выход на новые рынки. Объем подписки при IPO был сильно превышен, высокий спрос на акции отмечался как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.

Компания Greenworks занимается разработкой, производством и продажей инновационной аккумуляторной техники нового поколения для дома и сада. Бренд стремительно набирает популярность среди тех, кто хочет получать удовольствие от работы в саду. Продукция под брендом Greenworks продается в США, Канаде, Европе, России и СНГ.

Преимуществами аккумуляторной техники от Greenworks являются: экологичность, низкий уровень шума, отсутствие выхлопных газов, низкий вес, быстрый запуск и легкость в эксплуатации. Миссия компании - сделать технику будущего без бензина и проводов доступной широкому кругу потребителей.

Бренд Greenworks производит цепные пилы, триммеры, газонокосилки, воздуходувы, кусторезы, мойки, снегоотбрасыватели, дрели, шуруповерты, перфораторы и многое другое. Оптимальное соотношение цена-качество делает инструмент доступным для широкого круга потребителей. Продуктовый ряд состоит из четырех линеек: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой линейки все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора.

Greenworks осуществила первичное размещение акций на Шеньчже…
Компания Greenworks провела первичное публичное размещение 121,5 миллиона акций на Шеньчженьской фондовой…
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