Грядет снижение цен на продукты NAND Flash в 1 квартале 2022 года

Ожидается, что цены на флэш-память NAND в 1 квартале 2022 года снизятся на 8-13% по сравнению с предыдущим прогнозом, в основном из-за увеличения заказов OEM-производителей ПК на продукты PCIe 3.0 и влияния блокировки в Сиане. Чтобы снизить потенциальные риски в логистике, покупатели флэш-памяти NAND теперь с большей готовностью соглашаются на более узкое снижение контрактных цен, чтобы быстрее получить свою продукцию. Однако, поскольку блокировка в Сиане не оказала заметного влияния на производственные операции местных фабрик, динамика контрактных цен на флэш-память NAND в будущем, вероятно, останется относительно незатронутой.

Кроме того, TrendForce обнаружил, что ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19 в Сиане в последнее время заметно сократилось, а местное правительство также объявило о снижении уровня чрезвычайной ситуации. Таким образом, местные производственные мощности Samsung и Micron возвращаются к нормальному состоянию рабочей силы и производственных мощностей. Местная производственная база Samsung производит продукты NAND Flash, тогда как местная производственная база Micron отвечает за тестирование и упаковку микросхем DRAM, а также за сборку модулей DRAM. Последствия блокировки в основном связаны с задержками поставок продуктов памяти клиентам. С другой стороны, событие не вызвало ощутимых потерь в производстве памяти.
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