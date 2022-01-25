Грядет снижение цен на продукты NAND Flash в 1 квартале 2022 года

Кроме того, TrendForce обнаружил, что ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19 в Сиане в последнее время заметно сократилось, а местное правительство также объявило о снижении уровня чрезвычайной ситуации. Таким образом, местные производственные мощности Samsung и Micron возвращаются к нормальному состоянию рабочей силы и производственных мощностей. Местная производственная база Samsung производит продукты NAND Flash, тогда как местная производственная база Micron отвечает за тестирование и упаковку микросхем DRAM, а также за сборку модулей DRAM. Последствия блокировки в основном связаны с задержками поставок продуктов памяти клиентам. С другой стороны, событие не вызвало ощутимых потерь в производстве памяти.