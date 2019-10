Группа BTS поставила мировой рекорд, собрав в TikTok миллион читателей за 3,5 часа

Недавно популярная k-pop группа BTS создала аккаунт в TikTok, что вызвало невероятный интерес со стороны фанатов со всего мира. Более того, вчера было объявлено, что группа BTS установила новый рекорд Гиннеса: она набрала один миллион подписчиков в TikTok всего за 3 часа 31 минуту - это самый быстрый результат в мире. Это лишний раз доказывает, что TikTok с миссией вдохновлять на творчество и приносить радость, становится платформой, где все, включая знаменитостей, могут делиться своими талантами и вдохновлять других пользователей на самовыражение в новом и неожиданном ключе. Самые интересные аккаунты k-pop звезд в TikTok в нашей подборке.BTS, 4,5 млн подписчиков. BTS — это южнокорейский бойз-бэнд, покоривший сердца миллионов поклонников по всему миру. Они завели аккаунт в TikTok в прошлом месяце, и уже успели установить там новый мировой рекорд Гиннеса, набрав один миллион подписчиков в TikTok всего за 3 часа 31 минуту. Через 13 часов с момента регистрации у музыкальной группы было уже 2 млн подписчиков и 4 млн лайков, что подтверждает всемирную популярность группы. В сентябре TikTok запустил масштабный #CNSchallenge, приуроченный релизу нового трека Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) участника группы BTS Джей-Хоупа (j-hope), который стал очень популярным - челлендж набрал 335 миллионов просмотров!TXT, 1,1 млн подписчиков. TOMORROW X TOGETHER или TXT — это известный южнокорейский бойз-бэнд. Они дебютировали в 2019 году. 21 октября TXT объявили о выходе своего второго альбома «The Dream Chapter: Magic». В TikTok ребята делятся креативными видео со своими фанатами. Кстати, недавно они поддержали #CNSChallenge и исполнили свою версию танца.Stray Kids, 684.2 тыс. подписчиков. Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids был сформирован в 2017 году по результатам одноименного реалити-шоу. Примечательно, что этим летом они выступили в Москве, и билеты на их концерт были полностью распроданы. В TikTok парни делятся тизерами новых клипов и просто веселыми видео.iKon, 641.9 тыс. подписчиков. Южнокорейский бойз-бэнд iKon дебютировал в 2015 году. Группа достигла статуса «all kill» с их синглом «My Type». Кроме того, в 2018 году iKON заработали статус «Perfect all kill» c треком «Love Scenario». В TikTok они в основном публикуют анонсы новых треков. Также там можно найти видеоролики с концертов и комедийные видео с участниками группы.EVERGLOW, 213.3 тыс. подписчиков. EVERGLOW — южнокорейский герлз-бэнд. Коллектив дебютировал в 2019 году с сингловым альбомом «Arrival of Everglow». На днях участницы группы выложили новые видео в TikTok, приуроченные к наступающему Хеллоуину.