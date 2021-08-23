HIPER GAMING представила линейку игровых столов

HIPER GAMING — игровое подразделение бренда HIPER объявило о старте продаж на российском рынке игровых компьютерных столов. Новая линейка представлена сразу пятью моделями.

HIPER BLADE — самый доступный игровой стол в новой линейке. Он отличается небольшими размерами и лаконичным дизайном, способен выдержать до 100 кг нагрузки, а его высота составляет 75 см. Поверхность стола изготовлена из МДФ и покрыта карбоном, а опоры сделаны из прочного крашенного металла. В комплекте к столу прилагаются держатели для чашки и наушников, чтобы они не мешали во время напряжённых игровых сессий. Подсветка RGB поможет сделать атмосферу игры более яркой, а органайзер для проводов позволит сохранить порядок на столе.

HIPER NOPUS — более крупная модель игрового компьютерного стола, на которой можно удобно разместить сразу два больших монитора. Это пригодится геймерам, которые любят вести стримы своих игр. Как и в предыдущей модели, столешница изготовлена из МДФ с карбоновым покрытием, опоры — из металла. Стол оснащён RGB-подсветкой, держателями для кружки и наушников, органайзером для проводов и способен выдержать нагрузку до 150 кг.

HIPER FLASH LEFT и HIPER FLASH RIGHT — два «зеркальных» игровых компьютерных стола с дополнительной боковиной, которая, в зависимости от модели, может располагаться слева или справа от пользователя. В отличие от предыдущих моделей, этот стол можно регулировать по высоте от 70 до 80 см (три положения). Традиционно, столы оснащены держателями для кружки и наушников, органайзером для проводов.

HIPER ELECTRO — самый продвинутый игровой стол в линейке HIPER, который оценят увлечённые геймеры. Он оснащён двумя электромоторами для регулировки высоты в диапазоне от 74 до 119 см, при этом стол запоминает удобную высоту и возвращается к ней при необходимости. Каркас и ножки изготовлены из стали, столешница — из МДФ с карбоновым покрытием. Для удобства пользователя предусмотрены держатели для кружки и наушников, органайзер проводов. Особенность модели — таймер контроля осанки, который периодически будет напоминать пользователю о необходимости сидеть ровно.

Игровые компьютерные столы HIPER будут доступны в продаже в конце августа по рекомендованным розничным ценам:

  • HIPER HG-BX-1060 BLADE — 15 990 рублей
  • HIPER HG-NE-1466 NOPUS — 19 990 рублей
  • HIPER HG-FHL-1610 FLASH LEFT — 23 990 рублей
  • HIPER HG-FHR-1610 FLASH RIGHT — 23 990 рублей
  • HIPER HG-EL1-1400 ELECTRO— 45 890 рублей
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