HP отклонила предложение Xerox

Компания Xerox предложила HP сумму в 33 млрд. долларов. Рыночная стоимость Xerox составляет $8,4 млрд, тогда как HP оценивается чуть менее чем в $30 млрд. Совет директоров HP не исключил возможности слияния двух компаний и готовы к переговорам с Xerox. В октябре HP объявила, что к концу 2022 финансового года сократит от 7 000 до 9 000 рабочих мест в рамках плана реструктуризации, который предполагают экономию в размере 1 млрд. долларов в год. Сокращения составят почти 16% рабочей силы и 55 000 сотрудников по всему миру.