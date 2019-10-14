HP потратит 11 миллионов долларов в сохранение лесов в Бразилии и Китае

Компания HP инвестирует более 11 миллионов долларов США в восстановление, защиту и сохранение лесов в Бразилии и Китае в рамках нового пятилетнего партнерства со Всемирным фондом дикой природы. В конечном счете, будет покрыто 200 000 акров леса.

Компания является одним из ведущих производителей принтеров и бумаги. Они вынуждены вести переговоры и находить себе устойчивую бизнес-модель. HP также внесет свой вклад в разработку научно обоснованных целей для лесов. Это включает предоставление рекомендаций относительно количества и качества лесов, необходимых в ключевых регионах для восстановления и защиты лесных экосистем.

HP удалось добиться нулевой вырубки леса с использованием собственной фирменной бумаги и находится на пути к достижению нулевой вырубки леса для упаковки своей продукции к 2020 году. Компания также взяла на себя обязательство увеличить использование переработанных пластиков после потребления до 30% по своим персональным системам и печатной продукции к 2025 году.