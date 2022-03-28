HP приобретает компанию Poly, ранее известную как Plantronics

Сообщается, что HP приобретает компанию Poly за 3,3 миллиарда долларов. HP заявила, что эта покупка укрепит ее предложения «гибридной работы», такие как гарнитуры и оборудование для видеоконференций. Компьютерный гигант не сообщил, будет ли Poly по-прежнему работать как отдельный бренд или сохранит своего генерального директора, но ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2022 года.

Какими бы ни были намерения HP, данная сделка закрывает важную главу в истории аудио. Plantronics была одной из первых компаний, производивших Bluetooth гарнитуры, и быстро заработала репутацию бренда для звонков в режиме громкой связи. Однако его попытки конкурировать с потребительскими тяжеловесами, такими как Apple, Bose и Sony, так и не увенчались успехом. Хотя Plantronics создавала качественные наушники, которые иногда снижали цену, она так и не достигла того уровня шумихи, который помог бы ее конкурентам добиться успеха. В 2018 году Plantronics вела переговоры с Logitech о возможной сделке.