HUAWEI и Freedive SuperHOME объявили о партнерстве в рамках Чемпионата Азии по фридайвингу

Компания Huawei объявила о своем партнерстве с Freedive SuperHOME, центром обучения фридайвингу на Филиппинах, в преддверии Чемпионата Азии по фридайвингу 2023. Турнир проходил в Панглао, Бохол, с 10 по 18 июня совместно с Just One Breath Freediving и Freedive SuperHOME.
В рамках партнерства Huawei показала недавно выпушенные на рынок умные часы HUAWEI WATCH Ultimate с функцией дайвинга, которые обеспечивали дайверов точной информацией, необходимой для более продуктивного и безопасного участия в турнире. Победителем турнира стал китайский спортсмен Цзинь Ван, который использовал на соревнованиях HUAWEI WATCH Ultimate, получив точную информацию для достижения максимальных результатов и безопасности при погружении на глубину 116 и 109 метров в категории CWT (постоянный вес) и FIM (свободное погружение). Заняв 1-е место на соревнованиях в этом году, Цзинь Ван стал 6-кратным чемпионом Азии по фридайвингу.

“Стильные HUAWEI WATCH Ultimate предлагают множество функций, необходимых для профессионального дайвера. Смарт-часы фиксируют детали каждого моего погружения, благодаря чему я могу составить и проанализировать свой план на следующее погружение. Здесь также есть таймер времени зависания — крутая функция, которую я не видел в других часах для дайверов.” — отметил Оливер Лу Кин, сооснователь Freedive SuperHOME.

Гражданство Словении: обо всех нюансах оформления рассказали…
Гражданство Словении - это привлекательная возможность для тех, кто ищет уютную и безопасную страну дл…
В Дубае представили смартфон HUAWEI P60 Pro и другие флагман…
10 мая в Дубае представили новые флагманские устройства для стран Ближнего Востока и Африки. Среди них бы…
Паспорт Талант: Франция для иностранцев сегодня…
Иностранный гражданин, которому посчастливилось получить ВНЖ во Франции, по сути, становится ещё одним…
HUAWEI и Freedive SuperHOME объявили о партнерстве в рамках …
Компания Huawei объявила о своем партнерстве с Freedive SuperHOME, центром обучения фридайвингу на Филипп…
Greenworks осуществила первичное размещение акций на Шеньчже…
Компания Greenworks провела первичное публичное размещение 121,5 миллиона акций на Шеньчженьской фондовой…
Регистрация товарного знака самозанятым…
28 июня 2022 года официально опубликован закон, в результате которого граждане теперь получили те же в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor