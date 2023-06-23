HUAWEI и Freedive SuperHOME объявили о партнерстве в рамках Чемпионата Азии по фридайвингу

Компания Huawei объявила о своем партнерстве с Freedive SuperHOME, центром обучения фридайвингу на Филиппинах, в преддверии Чемпионата Азии по фридайвингу 2023. Турнир проходил в Панглао, Бохол, с 10 по 18 июня совместно с Just One Breath Freediving и Freedive SuperHOME.В рамках партнерства Huawei показала недавно выпушенные на рынок умные часы HUAWEI WATCH Ultimate с функцией дайвинга, которые обеспечивали дайверов точной информацией, необходимой для более продуктивного и безопасного участия в турнире. Победителем турнира стал китайский спортсмен Цзинь Ван, который использовал на соревнованиях HUAWEI WATCH Ultimate, получив точную информацию для достижения максимальных результатов и безопасности при погружении на глубину 116 и 109 метров в категории CWT (постоянный вес) и FIM (свободное погружение). Заняв 1-е место на соревнованиях в этом году, Цзинь Ван стал 6-кратным чемпионом Азии по фридайвингу.“Стильные HUAWEI WATCH Ultimate предлагают множество функций, необходимых для профессионального дайвера. Смарт-часы фиксируют детали каждого моего погружения, благодаря чему я могу составить и проанализировать свой план на следующее погружение. Здесь также есть таймер времени зависания — крутая функция, которую я не видел в других часах для дайверов.” — отметил Оливер Лу Кин, сооснователь Freedive SuperHOME.