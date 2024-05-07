HUAWEI представила новую экосистему умных устройств в Дубае…

7 мая в Дубае состоялся глобальный запуск новых устройств от HUAWEI. В рамках данного события были представлены: HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MatePad 11,5"S и приложение GoPaint собственной разработки.Новая модель смарт-часов HUAWEI WATCH FIT 3 получила 1,82-дюймовый AMOLED-экран квадратной формы с высоким разрешением. Тонкий алюминиевый корпус обеспечивает комфортное ношение, а широкий выбор цветовых решений позволяет подобрать устройство под любой стиль.HUAWEI WATCH FIT 3 умеют отслеживать физическую активность. Приложение «Будь в форме» предлагает обширную библиотеку рецептов и функцию анализа рациона, помогая пользователям сбалансировать питание и физическую нагрузку.Для мониторинга здоровья в HUAWEI WATCH FIT 3 используется обновленная технология HUAWEI TruSleep 4.0 с функцией оценки дыхания во сне. Технология HUAWEI TruSeen 5.5 обеспечивает более стабильную работу пульсометра на 30%. Упрощенный интерфейс функции измерения SpO2 позволяет быстро определить текущий уровень кислорода в крови.

На мероприятии также был анонсирован первый планшет HUAWEI с экраном PaperMatte нового поколения — HUAWEI MatePad 11,5"S. Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro отличается компактностью и высокой производительностью. Собственное приложение GoPaint, разработанное Huawei, предоставляет пользователям доступ к творческим инструментам для рисования.В рамках мероприятия Huawei объявила об открытии фотовыставки "Жизнеутверждающий взгляд на мир — 12 лет фотосъемки вместе с HUAWEI" в Дубае.