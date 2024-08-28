HUAWEI представила усовершенствованную систему мониторинга здоровья HUAWEI TruSense

Huawei представила обновленную систему мониторинга здоровья HUAWEI TruSense, которая позволяет отслеживать более 60 физических показателей, охватывающих шесть основных систем организма. Система была разработана в сотрудничестве с более чем 150 партнерами в области здравоохранения, спорта и инженерии.

Обновленная система TruSense основана на принципах точности, скорости, гибкости, универсальности, прозрачности и комплексного подхода. Huawei провела обширные исследования, чтобы улучшить точность результатов мониторинга, учитывая факторы, такие как обхват запястья, цвет и тип кожи, а также влияние внешних условий.

Компания также уделила внимание мониторингу эмоционального состояния пользователей. Датчики носимых устройств отслеживают пульс и работу вегетативной нервной системы, предоставляя данные для оценки уровня стресса.

Huawei намерена продолжать развивать систему TruSense, выпустив первые носимые устройства с новой технологией в сентябре. Компания имеет солидный опыт в разработке носимых устройств, поставив более 150 миллионов смарт-гаджетов за последние 11 лет.

Обновленная система HUAWEI TruSense обещает предоставить пользователям более полный и удобный опыт мониторинга состояния здоровья, помогая им принимать обоснованные решения для улучшения своего самочувствия.

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