Хакеры требуют выпустить драйверы GeForce с открытым исходным кодом

После атаки на серверы NVIDIA, было выпущено огромное количество конфиденциальной информации, группа, стоящая за взломом, выдвинула второй набор требований. Первый был за выкуп для предотвращения публичного разглашения, который NVIDIA, не выполнила. Во-вторых, требование сделать проприетарные драйверы GeForce открытым исходным кодом на всех платформах. Если это не удастся, группа планирует обнародовать следующий фрагмент утечки.

Группа утверждает, что информация включает в себя конфиденциальные файлы, связанные с дизайном кремния компании, в том числе файлы Verilog и файлы VG. Они также утверждают, что владеют файлами, связанными с будущим оборудованием, включая неуловимую RTX 3090 Ti, и будущими версиями существующего кремния. Группа устанавливает срок до 4 марта.