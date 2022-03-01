Хакеры угрожают опубликовать код драйверов GPU NVIDIA, прошивку и обход ограничения хешрейта

Несколько дней назад мы узнали, что корпорация NVIDIA была взломана и злоумышленникам удалось украсть около 1 ТБ конфиденциальных данных компании. Сюда входят различные типы файлов, такие как исходные коды драйвера графического процессора и прошивки графического процессора, а также кое-что более интересное. Хакерская группа LAPSUS$, ответственная за атаку, теперь угрожает «помочь майнинговому и игровому сообществу», выпустив драйвер для обхода ограничителя скорости хэширования GPU Lite Hash Rate (LHR). Как отмечает группа, полный обходной путь LHR V2 для всего, что находится между GA102-GA104, продается и готов к дальнейшему распространению.

Кроме того, хакерская группа делает шантажирующие заявления о том, что компания должна удалить LHR из своего программного обеспечения или поделиться подробностями «папки hw», предположительно аппаратной папки с различными конфиденциальными схемами и информацией об оборудовании. NVIDIA не ответила на эти претензии и не сделала официального заявления относительно ситуации, кроме признания того, что они расследуют инцидент.

Хакеры опубликовали часть украденных файлов. Это файл RAR размером 18,8 ГБ, который распаковывается в более чем 400 000 файлов, занимающих 75 ГБ, в основном это исходный код.
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