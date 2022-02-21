Хакеры украли NFT на 1,7 млн долларов

«Мы уверены, что это была фишинговая атака», — заявил Девин Финцер, соучредитель и генеральный директор OpenSea, в твите, опубликованном рано утром в воскресенье. «Мы не знаем, где произошел фишинг, но мы смогли исключить ряд вещей на основе наших разговоров с 32 затронутыми пользователями». По словам Финцера, OpenSea определила, что ее веб-сайт не является вектором атаки, и никто не использовал ранее неизвестную уязвимость в функциях размещения, покупки, продажи и листинга NFT платформы. «Взаимодействие с электронной почтой OpenSea не является вектором атаки», — сказал Финцер. «На самом деле нам неизвестно, чтобы кто-либо из затронутых пользователей получал или нажимал ссылки в подозрительных электронных письмах».