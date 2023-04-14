Хакеры взломали Western Digital и требуют огромный выкуп

Хакеры, которые утверждают, что взломали серверы компании Western Digital, якобы похитили около 10 терабайт данных компании и теперь шантажируют производителя. Журналист информационного издания TechCrunch говорил с хакерами, которые, судя по их заявлениям, контролируют сертификат подписи кода Western Digital, личные телефонные номера руководителей компании, украденные данные SAP Backoffice и даже смогли получить административный доступ к экземпляру Microsoft Azure у Western Digital. Western Digital сообщила об инциденте с сетевой безопасностью в начале этого месяца, который позволил неавторизованной третьей стороне получить доступ к данным из систем компании. Инцидент вывел облачную сеть Western Digital из строя на 10 дней, и компании только что удалось вернуть её в онлайн (буквально на этой неделе).

TechCrunch сообщает, что хакеры пытаются договориться о выплате выкупа (речь идёт о 8-значной сумме) за то, чтобы не публиковать похищенные данные. Western Digital отказалась комментировать ситуацию, и компания в настоящее время координирует свои действия с правоохранительными органами и работает с внешними экспертами по безопасности. Western Digital признала, что хакеры получили доступ к нескольким системам компании и что инцидент с сетевой безопасностью был обнаружен в первый раз 26 марта. Но, скорее всего, никаких денег хакеры не увидят, потому что для компании это ужасный прецедент, который будут использовать потом и другие хакеры.
Apex Storage представила накопитель на 168 ТБ…
Довольно часто можно услышать от пользователей заявления о том, что им не хватает пространства на накопит…
Gigabyte представила накопитель AORUS Gen5 10000…
Довольно часто можно услышать мнение пользователей о том, что их не устраивают текущие скорости передачи …
Team Group представила накопитель T-Force CARDEA Z540…
Сегодня компания Team Group официально представила миру свой новейший твердотельный накопитель T-Force CA…
Обзор KINGSPEC XG7000 PRO (XG7000-1TB PRO). Недорогой и быст…
Накопители формата М.2 получили широкое распространение в настольных системах, ноутбуках, а также игровых…
Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.…
Интерфейс PCIe 4.0 получил широкое распространение в материнских платах и в отличие от видеокарт, для нак…
ASRock представила Blazing Quad M.2 Card…
Пользователи давно привыкли использовать твердотельные накопители, потому что это вполне современный форм…
Обзор Kingston FURY Renegade 1TB (SFYRS/1000G). М.2 накопите…
М.2 накопители с интерфейсом PCIe 4.0 получили широкое распространение на настольных ПК, ноутбуках и даже…
GALAX представила доступный накопитель HOF Extreme 50 PCIe G…
Китайская компания GALAX только что объявила о начале продаж своего быстрейшего накопителя в семействе HO…
Обзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежностиОбзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежности
Обзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого диска или SSDОбзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого диска или SSD
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратораОбзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора
Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памятиОбзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памяти
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памятиОбзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor