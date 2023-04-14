Хакеры взломали Western Digital и требуют огромный выкуп

Хакеры, которые утверждают, что взломали серверы компании Western Digital, якобы похитили около 10 терабайт данных компании и теперь шантажируют производителя. Журналист информационного издания TechCrunch говорил с хакерами, которые, судя по их заявлениям, контролируют сертификат подписи кода Western Digital, личные телефонные номера руководителей компании, украденные данные SAP Backoffice и даже смогли получить административный доступ к экземпляру Microsoft Azure у Western Digital. Western Digital сообщила об инциденте с сетевой безопасностью в начале этого месяца, который позволил неавторизованной третьей стороне получить доступ к данным из систем компании. Инцидент вывел облачную сеть Western Digital из строя на 10 дней, и компании только что удалось вернуть её в онлайн (буквально на этой неделе).

TechCrunch сообщает, что хакеры пытаются договориться о выплате выкупа (речь идёт о 8-значной сумме) за то, чтобы не публиковать похищенные данные. Western Digital отказалась комментировать ситуацию, и компания в настоящее время координирует свои действия с правоохранительными органами и работает с внешними экспертами по безопасности. Western Digital признала, что хакеры получили доступ к нескольким системам компании и что инцидент с сетевой безопасностью был обнаружен в первый раз 26 марта. Но, скорее всего, никаких денег хакеры не увидят, потому что для компании это ужасный прецедент, который будут использовать потом и другие хакеры.