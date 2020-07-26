Herman Miller и Logitech выпустили игровое кресло Embody Gaming Chair

Совместное сотрудничество компаний Herman Miller и Logitech привело к созданию игрового кресло нового уровня. Embody Gaming Chair - это первое эргономичное игровое кресло компании Herman Miller. Разработка кресла велась около двух лет, в которой были задействованы около 30 сертифицированных врачей.

Игровое кресло имеет полностью регулируемые подлокотники. Кресло распределяет нагрузку на позвоночник и поддерживает его. Материал обивки содержит охлаждающую пену с частицами меди и эффектом памяти. Кресло поставляется с 12 летней гарантией. Игровое кресло Embody Gaming Chair уже доступно для заказа, его стоимость составляет около 1200 долларов.

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