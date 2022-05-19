Hewlett Packard Enterprise строит завод по производству суперкомпьютеров в Чехии

Hewlett Packard Enterprise сегодня объявила о своих платах в Европе, построив свой первый завод в регионе для высокопроизводительных вычислений и систем искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ускорить доставку клиентам и укрепить позиции поставщика в регионе. На новом предприятии будут производиться ведущие в отрасли системы HPE в виде специально разработанных решений для продвижения научных исследований, зрелых инициатив AL/ML и поддержки инноваций.

Специализированный завод по производству высокопроизводительных вычислений, который станет четвертым глобальным предприятием HPE по высокопроизводительным вычислениям, будет расположен в Кутна-Горе, Чешская Республика, рядом с существующим европейским предприятием HPE по производству серверов и устройств для хранения данных, соответствующих отраслевым стандартам.
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