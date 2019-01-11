Ходячие мертвецы доступны онлайн, а Полицейский с рублевки - нет

Ни для кого не является секретом, что все больше людей предпочитает смотреть фильмы онлайн, нежели по кабельному или спутниковому телевидению. При этом в Европе и США все меньше людей ходит в кинотеатры и предпочитают провести время в парке, а просмотреть фильм дома в хорошем качестве. В Европе и США выбирают для просмотра сериал из девяти сезонов ходячие мертвецы и о существовании "Полицейского с рублевки" там не знают.

В нашей стране ситуация кардинально противоположная. Во-первых, наш народ любит посмеяться над самим собой, поэтому выбирает отечественные комедии. Во-вторых, длительные выходные не оставляют гражданину ничего кроме как пойти в кинотеатр, так как парки есть только в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных городах страны это уголки земли площадью 100х100 метров, которые парками называются лишь в официальных документах, но ни в народе. В-третьих, техника в квартирах такова, что даже запись высокого качества мало чем будет отличаться от передачи по аналоговому кабелю. Как следствие, отечественный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" собрал больше полутора миллиардов рублей в прокате, а его сериал оказался заблокированным в Rutube для большинства пользователей в России. С чем это связано?

Видимо, подобный подход связан с жаждой заработать средства путем направления всех пользователей на подписку в приложении "ТНТ-премиум", ведь тот кто "похохотал" в кинотеатре непременно захочет продолжения. При этом Роскомнадзор сообщил, что при защите авторских прав фильма в прокате кинотеатров были приняты меры в отношении более 150 сайтов, среди которых большинство удалили фильм самостоятельно, но часть пришлось заблокировать в России. Действительно, наберите в поисковике Google запрос "полицейский с рублевки онлайн просмотр" и вы увидите, что в предложенных для просмотра вариантах в RuTube висит сообщение об ограничении, а в самом конце ссылки получившие бан в рамках DMCA и удаленные из выдачи Google. Перейдя по ссылкам "ознакомиться с запросом" вы можете найти сайты, которые были удалены из выдачи. Видимо, это те самые сайты, которые не пожелали добровольно удалять сериал.

Совершенно иная ситуация если вы наберете "ходячие мертвецы онлайн просмотр" - он доступен для просмотра как на сайте walking-dead.me причем по CDN каналам, так и на различных платных сервисах, которые навязывают нам производители тех же телевизоров. Почему ситуация такова? Потому что "Ходячие мертвецы" сериал мирового уровня, который выпускается с 2010 года, по ее франшизе создана компьютерная игра The Walking Dead: Survival Instinct и четыре других веб-сериала и правообладатель больше зарабатывает на популярности сериала, чем на погоне за каждым долларом из кармана потенциального любителя сериалов.