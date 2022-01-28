Honor подтверждает свое присутствие на мероприятии MWC

Ежегодная выставка Mobile World Congress (MWC) должна состояться в Барселоне примерно через месяц, и Honor только что подтвердила свое участие. MWC 2022 пройдет в Барселоне с 28 февраля по 3 марта, и Honor станет одним из брендов, проводящих личные мероприятия которое состоится в 13:00 по центральноевропейскому времени.

Тизер мероприятия называется «Сила магии», что может намекать на серию смартфонов Honor Magic с глобальным выпуском складных телефонов Magic V или совершенно новых телефонов Honor Magic. Мы также можем увидеть новый ноутбук MagicBook или планшет, анонсированный недавно.
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