Hoya нанесет удар по HDD

Мало кто знает, но компании вроде WD или Seagate не собирают диски только из всех компонентов, которые сами же и производят. К примеру, компания Hoya делает диски, которые потом используются в HDD для записи данных. Однако сейчас компания сильно пострадала, так как все заводы Hoya расположены на территории Китая и там сейчас будет вирус, который многих пользователей погубит, а многих просто заразит. Чтобы уменьшить объемы зараженных людей, производитель даже решил уменьшить объемы производства или вовсе их вскоре заморозит, чтобы дать возможность людям пережить данное заболевание спокойно дома. Это, естественно, сильно ударит по крупным компаниям, которые производят накопители. Вероятно, можно ждать повышение цен.