Huawei Mate 40 Pro столкнулся с проблемами в цепочке поставок

Поскольку китайская компания Huawei сталкивается с рядом проблем, связанных с цепочкой поставок и производством, компания изо всех сил пытается удовлетворить спрос на смартфоны серии Huawei Mate 40. Хотя устройств в настоящее время нет на складе, компания заявляет, что они скоро будут пополнены.

Спрос на Mate 40 Pro достаточно высок, и компания не сможет поддерживать стабильный поток устройств на рынке. В основном это связано с чипсетом, поскольку смартфон работает на процессоре HiSilicon Kirin 9000.

Из-за санкций, введенных США, компания не может производить новые чипсеты Kirin 9000. Это означает, что компания имеет ограниченное количество доступных наборов микросхем, и как только Huawei закончит их, она не сможет производить или закупать дополнительные наборы микросхем, что останавливает производство моделей Mate 40 Pro и Pro Plus.
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