Huawei Mate 70 отложили на конец года

В прошлом году китайская компания Huawei удивила мир, выпустив в продажу достаточно производительный смартфон Mate 60 Pro с процессором Kirin 9000s, который изготовили по технологическому процессу в 7 нанометров. Этот мобильный процессор поддерживает сотовые сети пятого поколения 5G и поставляется с чипами памяти SK Hynix, так что в целом вопросов к производительности гаджета не возникало. Особенно на фоне того, что производитель из Китая попал в условную торговую блокаду и не может покупать компоненты от компаний, которые тесно сотрудничают с США, а это, к сожалению, львиная доля производителей со всего мира. А сегодня информационное издание DigitalChatStation сообщило, что серия смартфонов Mate 70 уже готовится к релизу, но запуск нового флагмана, к сожалению, задерживается.

Новый смартфон будет запущена в Китае в середине-конце четвёртого квартала этого года, тогда как изначально новинку ожидали в конце лета. Инсайдеры уверены, что производителю нужно больше времени, чтобы произвести более производительные процессоры Kirin 9100, оснастить новый смартфон дисплеем LTPO OLED с разрешением 1.5K и функцией сканирования лица, а также сенсор OmniVision OV50K в основной камере для съёмки качественных фотографий. В целом новый смартфон, теоретически, сможет конкурировать с большинством лидеров этого рынка, но пока что это только предположения, потому что никаких реальных тестов производитель пока что не предоставил. Будем ждать новостей по этому вопросу.