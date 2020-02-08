Huawei, Xiaomi и другие китайские производители телефонов создают конкурента Google Play

Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединили свои усилия, чтобы создать платформу, которая сможет конкурировать с Google Play.

Учитывая, как быстро на западных рынках выросли только Huawei и Xiaomi, это важный шаг, который будет поддерживаться разработчиками приложений повсюду. Это может также положить конец зависимости, которую производители смартфонов имеют от Google, и свести на нет влияние нынешнего запрета на торговлю в США компанией Huawei. После запуска он будет доступен в девяти регионах, включая Индию, Индонезию и Россию.

Четыре компании назвали свою схему Глобальным альянсом разработчиков услуг (GDSA), также будет поддерживать фильмы и музыку. Создавая этот альянс, каждая компания будет стремиться использовать преимущества других в различных регионах, имея сильную базу пользователей Xiaomi в Индии, Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии и Huawei в Европе.