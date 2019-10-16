Huawei демонстрирует сильный рост продаж, несмотря на то, что США занесены в черный список

В период с января по сентябрь этого года Huawei принесла 86,1 миллиарда долларов выручки, так как поставки смартфонов подскочили на 26 процентов в первые три квартала и составили 185 миллионов единиц. Все это происходит несмотря на то, что Министерство торговли США добавило компанию в Список предприятий в мае - в связи с предполагаемыми проблемами безопасности, что запрещает американским компаниям вести дела с Huawei.

Компания Huawei заявила, что ожидает, что экспортные ограничения США сократят ее годовой доход примерно на 10 миллиардов долларов, особенно в связи с тем, что Google больше не может предоставлять обновления для Android и приложения для своих последних телефонов.

Одной из самых больших проблем правительства США с Huawei является использование его оборудования в сетях 5G. Ранее Америка угрожала прервать разведывательные связи с Германией и Великобританией, если они используют технологию 5G от Huawei. Компания сообщает, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G по всему миру и поставила более 400 000 активных антенных блоков 5G Massive MIMO (AAU) на мировые рынки.Еще в июне Huawei объявила о подписании соглашения с российской телекоммуникационной фирмой МТС на развитие в стране беспроводных сетей пятого поколения.