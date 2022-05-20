Huawei и ZTE столкнулись с запретом в Канаде по соображениям национальной безопасности

Канада в четверг заявила, что планирует запретить использование китайских устройств Huawei и ZTE 5G для защиты национальной безопасности.

«Мы намерены исключить Huawei и ZTE из наших сетей 5G», — заявил журналистам в Оттаве министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань. «Поставщики, у которых уже установлено это оборудование, должны будут прекратить его использование и удалить его в соответствии с планами, которые мы объявляем сегодня». Решение, которого многие ожидали, было отложено из-за дипломатической напряженности в отношениях с Китаем. Остальные участники сети Five Eyes, в которую входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, уже запретили это оборудование. В сентябре 2018 года Канада впервые объявила, что рассмотрит возможные угрозы национальной безопасности при внедрении оборудования Huawei. Решение, принятое в четверг, было принято после того, как телекоммуникационные компании в Канаде уже решили использовать оборудование 5G других компаний. Представитель посольства Китая в Канаде заявил, что предполагаемые опасения по поводу безопасности были «предлогом для политических манипуляций», и обвинил Канаду в сотрудничестве с Соединенными Штатами для подавления китайских компаний. В 2020 году Bell Canada и конкурирующий Telus — два крупнейших провайдера беспроводной связи — объединились со шведской Ericsson и финской Nokia Oyj для создания телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G), отказавшись от Huawei в этом проекте, несмотря на использование оборудования Huawei 4G.
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