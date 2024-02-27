Huawei на выставке MWC 2024 представила новые устройства для здоровья, творчества и стиля жизни

26 февраля на Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне Huawei CBG показала свои новинки, а именно линейку флагманских устройств, спроектированных по концепции "Опережая тренды". На волне успеха, компания обещает усилить свое присутствие в мире технологий, поддерживая инновации и уникальный дизайн.Кевин Хо, руководитель Huawei Consumer Business Group, обозначил амбициозные планы на год, обещая продолжать инвестировать в умные устройства для здоровья, спорта и творчества.

Изысканный дизайн, который опережает века, был основным акцентом в этом году. Смартфон HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, наушники HUAWEI FreeClip и смарт-часы HUAWEI WATCH GT 4 поражают своим стилем и функциональностью.Вторая зона выставочного стенда посвящена фитнесу и здоровью. Huawei взяла на себя роль куратора здорового образа жизни, представив портфолио продуктов, способствующих улучшению контроля за здоровьем. Носимые устройства Huawei стали неотъемлемой частью жизни многих, а патенты на их технологии лишь подтверждают высокий уровень этичности и качества бренда.

И, наконец, Huawei не забывает и о творческих личностях. Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма станет идеальным инструментом для цифрового искусства благодаря своей передовой технологии и удивительному дизайну.