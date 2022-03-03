Huawei обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Индии

Индийское налоговое расследование в отношении Huawei показало, что производитель телекоммуникационного оборудования манипулировал бухгалтерскими книгами, чтобы уменьшить свой налогооблагаемый доход в стране. В феврале ИТ-отдел провел обыски в нескольких помещениях китайской телекоммуникационной компании Huawei в стране в рамках расследования уклонения от уплаты налогов. Рейды проводились в помещениях компании в Дели, Гуруграме и Бангалоре. Источники сообщили, что чиновники изучили финансовые документы, бухгалтерские книги и отчеты компании в рамках расследования уклонения от уплаты налогов в отношении компании, ее индийского бизнеса и зарубежных операций. По их словам, некоторые записи также были изъяты. Компания заявила, что ее деятельность в стране полностью соответствует закону.

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