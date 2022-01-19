Huawei официально объявляет об участии в мероприятии MWC 2022

Huawei только что официально объявила о своем участии в Mobile World Congress в этом году. Компания объявит о своих последних инновациях и технологиях во время конференции, которая должна начаться в конце февраля 2022 года.

Для тех, кто не знает, мероприятие MWC является одним из крупнейших событий в индустрии мобильной связи. Он организован GSMA и проводится в Барселоне. В этом году крупная конференция должна начаться с 28 февраля по 3 марта. Теперь китайский технический гигант запустил на своем официальном сайте страницу, посвященную MWC 2022, чтобы поддержать развитие мероприятия, на котором он проведет свой нулевой день.

Кроме того, компания заявила, что мировая экономика восстанавливается, а цифровизация отрасли также играет свою роль в ускорении экономического развития. Бренд даже уделяет внимание экологическому развитию, заявляя, что экологичность и низкий уровень выбросов углерода — это общее видение человеческого общества, а также технологии ИКТ. Huawei будет работать с глобальными операторами и партнерами над созданием минималистичной, экологичной и интеллектуальной инфраструктуры ИКТ в будущем. Другими словами, использовать свои технологии «во благо» и использовать инновационные идеи, чтобы сделать жизнь, бизнес и общество лучше и умнее.