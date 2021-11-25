Huawei открывает крупнейшую лабораторию здравоохранения в Китае

Китайская технологическая компания Huawei, в рамках своей растущей поддержки разработки интеллектуальных носимых устройств для здоровья и фитнеса, открыла свою самую большую лабораторию здравоохранения. Лаборатория здоровья Huawei, расположенная на озере Суншань, Китай, является кульминацией инвестиций Huawei в размере 200 миллионов юаней в поддержку исследований и разработок умных носимых устройств.

Новейшая лаборатория Huawei Health Lab является крупнейшей из таких лабораторий компании и будет поддерживать до 80 имитационных тестов, охватывающих весь спектр разработки умных носимых устройств. Здесь будут размещены важные группы исследований и разработок Huawei, которые будут проводить передовые исследования в области здоровья и фитнеса человека в тандеме с разработкой умных носимых продуктов Huawei. Новая лаборатория добавляет столь необходимые мощности и потенциал к существующей лаборатории Huawei в Китае, которая специализируется на инновационных приложениях для здоровья и фитнеса.

Лаборатория здоровья Huawei имеет все необходимое для наблюдения и измерения изменений тела на разных высотах и ​​в разных климатических условиях. Объем данных, полученных в лаборатории, обязательно будет стимулировать передовые исследования и разработку носимых продуктов, которые, по словам Huawei, имеют решающее значение для мониторинга здоровья и фитнеса. Кроме того, по словам компании, зона инкубации здоровья и фитнеса на объекте позволяет имитировать все сценарии оздоровительного опыта и услуг, включая микрофизическое обследование, цифровые виды спорта и домашний фитнес.

Huawei надеется, что ее огромные инвестиции в лабораторию здоровья будут стимулом для разработки инновационных носимых устройств, которые становятся все более важным устройством для здоровья для всех слоев населения.