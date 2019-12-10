Huawei перестанет сотрудничать с Samsung

Samsung и Huawei являются конкурентами в области потребительских товаров. Но все же являются деловыми партнерами. Huawei поставляет для компании Samsung различные компоненты. Huawei вскоре может стать самодостаточным брендом. Случится ли это, покажет время.

Samsung поставляет флэш-память DRAM и NAND, для Huawei. Это все может закончиться, из-за новой инициативы правительства Китая по стимулированию местной промышленности и минимизации зависимости от импортных компонентов в течение следующих 5 лет. Huawei в это случает потеряет огромную прибыль.