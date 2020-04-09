Huawei планирует выпустить кредитную карту

Кредитные карты мобильных компаний, уже не новинка в мире мобильных технологий. Год назад Apple выпустила собственную карту. Huawei последует примеру и планирует выпустить собственную кредитную карту.

Собственная кредитная карта позволит компании расширить пути развития своего бизнеса. Подробных характеристик особо нет, но по некоторым данным она будет "физической и виртуальной", она будет поддерживать оплату UnionPay. Также сообщается, что кредитная карта не будет взимать комиссию за первый год использования. Они предложит интересные предложения для клиентов, которые много путешествуют.