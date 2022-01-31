Huawei подает в суд на Швецию

Huawei в воскресенье заявила, что подала в суд против Швеции в рамках Группы Всемирного банка после того, как страна запретила китайскому технологическому гиганту выпускать продукты 5G. Китайская компания заявила: «Решение шведских властей дискриминировать Huawei и исключить ее из развертывания 5G нанесло значительный ущерб инвестициям Huawei в Швеции, нарушив международные обязательства Швеции».

В результате Huawei была вынуждена инициировать арбитражное разбирательство в рамках Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Группы Всемирного банка. Швеция стала второй страной в Европе после Великобритании и первой в ЕС, которая запретила сетевым операторам использовать оборудование Huawei. Страна приказала Huawei удалить уже установленное оборудование к 1 января 2025 года. Huawei не уточнила размер компенсации, которую она требовала, но телекомпания SVT сообщила, что первоначальная сумма составляла 5,2 миллиарда шведских крон (550 миллионов долларов).