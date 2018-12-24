Huawei подвела итоги года ...

В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских клубов, ведь повод оказался более чем весомый: брэнду удалось выйти на первое место по количеству проданных смартфонов и планшетов.

Ещё в феврале компании удалось вырваться на второе место по продажам смартфонов, благодаря успешному HONOR 9 Lite, заняв 17,4% рынка. Продолжая наращивать обороты, уже в июне HUAWEI вышла в лидеры с долей рынка 24,4%. Такому успеху способствовал выпуск целого ряда удачный смартфонов.

HUAWEI P20 Pro, получивший тройную фотокамеру Leica с длиннофокусным объективом и интеллектуальными функциями был неоднократно признан лучшим смартфоном для мобильной фотосъемки. Не сильно уступает ему в популярности и флагман - HUAWEI Mate 20, созданной на базе процессора Kirin 980 с двойным нейромодулем.

Молодежный брэнд HONOR, отметивший свое пятилетие, порадовал своих поклонников смартфоном HONOR 10 с процессором Kirin 970, оснащенным нейронным модулем, и двойной камерой с обширным набором интеллектуальных функций. А для тех, кто не мыслит свое существование без игр, весьма приглянулся HONOR Play с технологией GPU Turbo, которая призвана оптимизировать игры. Также в 2018 году, HUAWEI представил в России новую категорию устройств – ноутбуки, с премиум моделью MateBook X Pro.

Прямо на вечеринке, был представлен премиум-версия смартфона Mate 20 RS, разработанная совместно с всемирно известным производителем аксессуаров Porsche Design.

Отделка из натуральной кожи, тройная камера, Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, 6,4-дюймовый экран с разрешением 2K – звучит как сказка. Впрочем, цена тоже как из сказки – 139 990 рублей.

Перед собравшимися гостями выступил знаменитый режиссер Федор Бондарчук, который признался, что лишь однажды увидев смартфон HUAWEI P20 Pro в Китае, сразу же влюбился. Примечательно, что значительную часть работы по «монтажу» своего нового фильма «Притяжение 2», режиссер выполнил именно на смартфоне.

Федор всерьез считает, что будь у него такой телефон в юности, карьера далась бы ему значительно легче, поскольку на его камеру снимать значительно легче, чем на традиционную пленку, а подкрепил свое заявление обещанием снять один из ближайших фильмов на смартфон HUAWEI.

В планах на 2019 год у компании вывод на российский рынок устройств для дома, автомобиля и офиса, а также развитие своих сервисов. Однако не дождавшись Нового года, уже на следующий день представители компании объявили о запуске у нас в стране платежной системы Huawei Pay.

Первыми оплатить свои покупки смогут держатели карт UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», использующие смартфоны HUAWEI и HONOR.