Huawei продаст серверный бизнес из-за санкций США

Согласно новому отчету,Huawei может продать свое подразделение серверов. Новость исходит от людей, знакомых с этим вопросом, и она еще не подтверждена Huawei. Инсайдерская сенсация утверждает, что санкции США, наложенные на Huawei, нанесли ущерб ее цепочке поставок серверов и, таким образом, вынуждают компанию продавать эту часть своего бизнеса.

Ожидается, что Huawei продаст свое серверное подразделение китайскому консорциуму компаний частного и государственного сектора. В частности, Henan Information Industry Investment и Huaqin Technology - два из упомянутых игроков, стремящихся захватить серверный бизнес Huawei.