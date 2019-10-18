Huawei продолжает торги несмотря на запреты

Несмотря на то что, компания Huawei была добавлены в список организаций которым запрещено сотрудничать с американскими компаниями, китайский гигант, продолжает поставлять устройства на территорию США.

В первые три квартала 2019 года компания Huawei реализовала более 185 миллионов смартфонов, прибыль за это время увеличилась на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было подписано более 60 коммерческих контрактов.

На данный момент компания занимает вторую позицию, как наиболее продаваемого производителя мобильных устройств. Переговоры между США и Huawei постоянно развиваются, и все может изменится в любой момент.