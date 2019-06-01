Huawei выслала из штаб-квартиры американцев

После введения санкций США компания Huawei ввела новые правила для своих сотрудников.

В первую очередь, после объявления решения президента США Дональда Трампа китайская компания выслала из штаб-квартиры в Шэньчжэне всех американских сотрудников, которые занимались научными исследованиями и разработками. Их попросили забрать свои ноутбуки, заблокировать доступ к системам и покинуть помещение. В результате все они вернулись на родину.

Также китайским сотрудникам запретили проводить встречи и даже общаться с американскими коллегами и партнерами и ограничить любое общение с гражданами США. Кроме того, компания контролирует работников, которые принимают иностранных посетителей. Во время общения им запретили касаться тем, связанных с технологиями. Дан Вэньшуань (Dang Wenshuan), отвечающий в Huawei з стратегическое планирование, рассказал, что новые правила связаны с тем, что Америка внесла компанию и ее «дочек» в «черный список». «Мы не знаем, что произойдет. Мы не знаем разграничительных линий закона, и должны быть белее белого», — подчеркнул представитель Huawei.