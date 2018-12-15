Худшие пароли использованные в 2018 году

Основываясь на базе данных из 5 миллионов взломанных паролей в США и Европе, SplashData опубликовала список худших паролей 2018 года. С прошлого года никаких изменений в верхних двух строчках нет. До сих пор лидером остается - “123456”, а № 2 - “пароль”.

Вот список из 10 самых худших используемых паролей: 123456; пароль; 123456789; 12345678; 12345; 111111; 1234567; Солнечный свет; БУКВ; Я люблю тебя. SplashData также упомянул, что почти 10% людей использовали по крайней мере один пароль из списка, и почти 3% использовали 123456. Рекомендовано использовать менеджер паролей, чтобы иметь надежные уникальные пароли для каждого веб-сайта и приложения, и всегда выбирать двухфакторную аутентификацию.