HyperX продала более 10 миллионов игровых гарнитур и 60 миллионов модулей памяти

HyperX, сегодня объявил о том, что продал более 10 миллионов игровых гарнитур. С момента разработки первой игровой гарнитуры HyperX Cloud в 2014 году, HyperX выпустила 30 моделей гарнитур, зарекомендовав себя в качестве ведущего бренда игровых гарнитур для ПК и консолей. Кроме того, HyperX лидирует на рынке гарнитур, совместимых с ПК, согласно последним данным NPD.

HyperX также достигла в двух дополнительных категориях, поставив более миллиона игровых клавиатур и 65 миллионов модулей памяти. Механические игровые клавиатуры HyperX Alloy выпущены с переключателями Cherry MX, и теперь HyperX продолжает наращивать свою линейку игровых клавиатур с выпуском механической игровой клавиатуры HyperX Alloy Origins, включая фирменные механические клавишные переключатели. Также HyperX недавно начал свое первое сотрудничество в области одежды с Champion Athleticwear.