Hyundai объявила о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США

По сообщениям корейских СМИ, Hyundai создаст совместное предприятие по производству аккумуляторов с SK On, целью которого является строительство собственного завода по производству аккумуляторов Hyundai в Америке , скорее всего, в Джорджии или Алабаме. У SK On уже есть проекты аккумуляторов в США в качестве стратегического партнера Ford по производству электромобилей, но новый завод будет эксклюзивным для электромобилей Hyundai на его собственной платформе e-GMP, такой как Ioniq 5 или предстоящий Ioniq 6.

Южнокорейские производители аккумуляторов, такие как SK, Samsung или LG, получают рекордную прибыль от многочисленных партнеров по заказу и пообещали догнать китайских гигантов. Samsung и SK On в частности, используют передовую технологию многоярусных аккумуляторов, в то время как LG, другой поставщик аккумуляторов для Hyundai, совсем недавно был вынужден принять ее. В прошлом году Hyundai пришлось отозвать несколько электрических Konas из-за пожароопасности, и хотя точной причины не было найдено, капризный процесс производства аккумуляторов LG L&S был главным подозреваемым, поэтому Hyundai настаивает на применении Z-стекового метода SK On в своем портфолио электромобилей.
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