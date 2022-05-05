Hyundai объявила о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США

Южнокорейские производители аккумуляторов, такие как SK, Samsung или LG, получают рекордную прибыль от многочисленных партнеров по заказу и пообещали догнать китайских гигантов. Samsung и SK On в частности, используют передовую технологию многоярусных аккумуляторов, в то время как LG, другой поставщик аккумуляторов для Hyundai, совсем недавно был вынужден принять ее. В прошлом году Hyundai пришлось отозвать несколько электрических Konas из-за пожароопасности, и хотя точной причины не было найдено, капризный процесс производства аккумуляторов LG L&S был главным подозреваемым, поэтому Hyundai настаивает на применении Z-стекового метода SK On в своем портфолио электромобилей.