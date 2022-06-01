Hyundai построит автомобильный завод в Джорджии, США

Hyundai Motor Group решила инвестировать 5,54 миллиарда долларов в строительство нового завода по производству электромобилей и аккумуляторов в Джорджии, США. Губернатор Джорджии Брайан Кемп назвал сделку крупнейшим проектом экономического развития в истории штата.

Строительство предприятия начнется в 2023 году, запуск коммерческого производства намечен на 2025 год. Предполагаемая производственная мощность составит 300 000 автомобилей в год, но пока неизвестно, какие модели будет выпускать предприятие. Штат будущего завода превысит 8 тысяч человек. "США всегда были важной частью нашей глобальной стратегии, и мы рады сотрудничеству со штатом Джорджия для достижения нашей общей цели по продвижению электромобилей и устойчивого развития в США" - председатель Hyundai Motor Group.