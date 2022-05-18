Hyundai сотрудничает с Tata Power для создания быстрой зарядки

Hyundai Motor India во вторник заявила, что объединила усилия с Tata Power для создания инфраструктуры быстрой зарядки электромобилей. В рамках сотрудничества зарядные станции постоянного тока мощностью 60 кВт будут установлены в 34 дилерских центрах компании в 29 городах, чтобы обслуживать все виды электромобилей через мобильное приложение Hyundai и Tata Power EZ Charge.

В рамках сотрудничества владельцам электромобилей Hyundai будут предложены специальные тарифы и комплексные устройства для домашней зарядки. Компания планирует представить IONIQ 5 во время фестивального сезона в этом году. Компания уже обязалась инвестировать на расширение линейки аккумуляторных электромобилей (BEV) в стране до шести моделей к 2028 году.
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